50 тысяч доз вакцины QazVac ожидают в Казахстане в конце апреля

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности» Кунсулу Закарья во время пресс-тура, организованного в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин. Первая поставка должна произойти в конце апреля текущего года. На сегодняшний день 50 тысяч доз вакцин QazVac производства НИИ проблем биологической безопасности готовы. Они находятся на биологическом контроле и 25 апреля будут отгружены в хабы СК-Фармации», - сообщила Кунсулу Закарья.

По ее словам, 50 тысяч доз вакцины позволит вакцинировать 25 тысяч человек.

«Поскольку вакцинация QazVac идет в два этапа, первый этап производится в первый день и с ревакцинацией на 21 сутки», - отметила К. Закарья.

Она уточнила, что на сегодняшний день общий объем поставки казахстанской вакцины составляет 2 млн доз вакцины.

«О больших объемах и больших заказах неизвестно. Для увеличения объема производства вакцины на территории Казахстана подбираются площадки, на которых мы можем нарастить выпуск», - добавила К. Закарья.

«Произвести 50 тысяч доз для института не составляет никакой сложности. Данный объем вакцины произведен в стенах НИИ проблем биологической безопасности», - подчеркнула генеральный директор НИИ.

Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.