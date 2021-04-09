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    20:04, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    50 тысяч доз вакцины QazVac ожидают в Казахстане в конце апреля

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    КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности» Кунсулу Закарья во время пресс-тура, организованного в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин. Первая поставка должна произойти в конце апреля текущего года. На сегодняшний день 50 тысяч доз вакцин QazVac производства НИИ проблем биологической безопасности готовы. Они находятся на биологическом контроле и 25 апреля будут отгружены в хабы СК-Фармации», - сообщила Кунсулу Закарья.

    По ее словам, 50 тысяч доз вакцины позволит вакцинировать 25 тысяч человек.

    «Поскольку вакцинация QazVac идет в два этапа, первый этап производится в первый день и с ревакцинацией на 21 сутки», - отметила К. Закарья.

    Она уточнила, что на сегодняшний день общий объем поставки казахстанской вакцины составляет 2 млн доз вакцины.

    «О больших объемах и больших заказах неизвестно. Для увеличения объема производства вакцины на территории Казахстана подбираются площадки, на которых мы можем нарастить выпуск», - добавила К. Закарья.

    «Произвести 50 тысяч доз для института не составляет никакой сложности. Данный объем вакцины произведен в стенах НИИ проблем биологической безопасности», - подчеркнула генеральный директор НИИ.

    Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Регионы Казахстана Жамбылская область Главная QazCovid-in Минздрав РК
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