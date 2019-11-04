50 тысяч человек в РК – волонтеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о развитии волонтерского движения в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по республике работает более 200 волонтерских организаций. Волонтерским движением охвачено более 50 тыс. человек. Как вы хорошо знаете, Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил следующий год Годом волонтера. По сути, он станет логическим продолжением Года молодежи и будет направлен на развитие в том числе молодежных инициатив, опирающихся на ресурсы и созидательную энергию самого общества. Мы планируем, этот вопрос еще будет обсуждаться, будем естественно совершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе прорабатываем вопрос включения опыта работы волонтером в трудовой стаж или учета волонтерской деятельности при поступлении в вузы, колледжи», - сказал Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе.





По его словам, этот вопрос будет тщательно изучаться.

«Здесь надо посмотреть внимательно, потому что мы будем изучать этот вопрос. На бумаге это, конечно, звучит хорошо, отработал год волонтером, и у него трудовой стаж идет. Но на практике, к сожалению, наверное, будет немного по-другому, когда родители в том числе будут помогать. Во всех регионах под общим концептом «Биргемиз» будут созданы центры поддержки волонтерской деятельности в рамках семи общенациональных проектов. О каких проектах идет речь? Например, проект «Билим». Тут будет проектный подход – организуют волонтерскую помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамоте», - отметил министр.

В частности, по проекту «Сабактастык» школьники возьмут шефство над детьми из детских домов.

«Также будет осуществляться проект «Саулык» - по вопросам охраны здоровья, «Таза алем» - относительно защиты окружающей среды, «Асыл мура» - это привлечение волонтеров к сохранению материального, духовно-культурного, исторического наследия. «Камкор» - работа в домах престарелых, «Умит» - привлечение волонтеров к поиску пропавших без вести.

По всем перечисленным проектам предусматривается выделение малых грантов до 300 тыс. тенге, которые будут направлены на решение конкретных локальных задач. К примеру, мы поможем им с арендой помещения и так далее. Таких малых грантов будет 420. Планируется активно привлекать бизнес-сектор для дальнейшего развития корпоративного волонтерства. Во всем мире этот феномен стал мейнстримом, в нашей стране такой вид волонтерства пока не так популярен», - заключил глава ведомства.