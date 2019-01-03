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50 тыс туристов покидают тайские курорты

3 Января 2019 17:45 233
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50 тыс туристов покидают тайские курорты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятки тысяч туристов покинули несколько популярных курортов Таиланда из-за приближения тропического шторма «Пабук», который должен принести проливные дожди, мощный ветер и 22-футовые волны, сообщили чиновники в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

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Курортные зоны Ко Панган, Ко Тао и Самуи почти полностью опустели. Туристы загрузили свои багажи на паромы, чтобы успеть добраться до континентального Таиланда.

По оценкам местных властей, до 50 тыс отдыхающих уехали в континентальную часть Таиланда, однако многие говорят, что они заблудились на островах.

За последние 30 лет это первый сильный тропический шторм в Таиланде, образовавшийся вне сезона муссонов. Ожидается, что «Пабук» обрушится на острова в пятницу вечером, прежде чем достигнет материка. Официального приказа об эвакуации не поступало, но туристы массово уезжают.

Шторм ожидается в южных регионах страны, в том числе в туристических зонах Андаманского моря, такие как Краби и самых южных провинциях, граничащих с Малайзией, - Паттани, Наратхиват и Яла.

Ранее Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом в Южно-Китайском море.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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Перевод:

Арайлым Темиргалиева

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