50% третьей фазы клинических исследований вакцины QazCovid-in завершат 15 апреля

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - 15 апреля завершится 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in. Об этом сообщила генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы допустить к медицинскому применению любую вакцину, должны пройти несколько раундов проверки. В первую очередь, это доклинические исследования на животных, несколько этапов клинических исследований. Вакцина QazCovid-in прошла успешно первую фазу клинических исследований с эффективностью 100%. Вторую фазу клинических исследований - с эффективностью 96%. 15 апреля завершится 50% третьей фазы клинических исследований и после этого мы можем сообщить, какую эффективность вакцина показала на этом этапе», - рассказала Кунсулу Закарья на площадке НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области.

Кроме того, ученая прокомментировала, можно ли применять вакцину еще не в полностью завершенном виде.

«Учитывая сложность ситуации из-за пандемии и острую необходимость в вакцинах, во многих странах мира принята общая тактика. Можно сказать, что практически 100% стран, производящих вакцину, начинают ее медицинское применение по окончании второй либо по окончании 50% третьей фазы клинических исследований. Время не ждет. Поэтому, когда мы видим, что имеются удовлетворительные результаты 50 процентов третьей фазы клинических исследований, министерства здравоохранения стран, в том числе и нашей страны дают разрешение на ее медицинское использование», - пояснила К. Закарья.

Гендиректор НИИ также рассказала, как чувствуют себя добровольцы, привившиеся казахстанской вакциной.

«Любые клинические исследования осуществляются на основе международных стандартов. Имеется стандарт GCP (надлежащие клинические правила) с жесткими требованиями по отношению к исследователям и добровольцам. На сегодняшний день клинические исследования и по первой, второй, а также третьей фазам шли в строгом соответствии международных правил. На сегодняшний день состояние 3 тысяч добровольцев, участвующих в третьей фазе удовлетворительное. Имеются симптомы , которые определены протоколом - небольшое повышение температуры, озноб, припухлость на месте проведения вакцины - это всё нормальное явление, которое проходит на третьи сутки. Нежелательных явлений мы не отмечаем», - добавила она.

Напомним, в Научно-исследовательском институте биологической безопасности показали разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in.

Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля. Между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин казахстанского производства.