50 студентов из ВКО учатся на спасателей
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 50 студентов из Восточного Казахстана сегодня являются курсантами Академии Гражданской защиты имени М. Габдуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служду ДЧС ВКО.
Именно здесь ребята осваивают азы профессии спасателей и пожарных. Преимущество окончания Академии - гарантированное трудоустройство, социальные гарантии, достойная стипендия и звание лейтенанта гражданской защиты.
«Проходной балл, который нужен при поступлении, составляет 50 баллов. Обязательно хорошее здоровье, прохождение психофизиологических и физических показателей, собеседования», - отметили в ДЧС ВКО.
Помимо этого 8 курсантов из Восточно-Казахстанской области обучаются в ВУЗах МЧС России и Беларуси.
«Студенты в обществе занимают особое положение. Это наша будущая смена и во многом именно от них зависит развитие страны. Знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность - вот то, что характеризует наше поколение учащихся», - прокомментировали в ДЧС ВКО.
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