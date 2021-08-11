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50 родителей за пять дней привлекли к ответственности в СКО

11 Августа 2021 13:20
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50 родителей за пять дней привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ювенальные полицейские, сотрудники отдела опеки и попечительства посещают семьи, которые состоят на разных учетах в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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По информации пресс-службы департамента полиции, интересует стражей порядка обстановка в семьях, разговаривают с детьми и родителями, проводят анализ, чтобы вовремя принять необходимые меры.

«В Петропавловске задействовано более 80 инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых и представителей местных исполнительных органов. Отделение ювенальной полиции подготовило специальную памятку «Правила пяти «нельзя». В ней тезисами основные рекомендации о том, как ребенку не попасть в беду в большом городе», - отметил первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин.

За пять дней полицейские проверили по области 378 семей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей привлекли к административной ответственности 50 законных представителей.

«За семь месяцев на учете по области состоят 370 неблагополучных семей. С января взяты на учет 237 семей», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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