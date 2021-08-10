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50 родителей наказали полицейские Нур-Султана за ночные прогулки детей

10 Августа 2021 11:19
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50 родителей наказали полицейские Нур-Султана за ночные прогулки детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ювенальной полиции проведены локально-рейдовые отработки в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения их нахождения без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Стражами порядка проверены дворы, парки, скверы и другие места концентрации молодежи и несовершеннолетних с целью выявления антиобщественных действий.

Так, полицейскими выявлены несовершеннолетние, которые гуляли по ночному городу без законных представителей.

В 23:40 часов сотрудниками ювенальной полиции УП района Байқоңыр г. Нур-Султана при обходе административного участка по улице Луи Пастера была установлена 16-летняя несовершеннолетняя, которая находилась на улице после 23:00 часов.

По факту в присутствии законного представителя несовершеннолетней был составлен административный протокол по ст. 442 ч. 2 КРКобАП.

По словам, начальника управления местной полицейской службы ДП г.Нур-Султана Армана Айтмагамбетова, полицейскими за выходные дни к административной ответственности привлечены более 50 лиц за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов утра.

Вместе с тем, в ходе рейда проверены объекты на предмет выявления фактов нарушений прав детей с проведением профилактических бесед по разъяснению норм административного и уголовного законодательства.

Стражи порядка напоминают, что родители и владельцы заведений несут административную ответственность за нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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