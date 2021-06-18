50 проектов реализуют в Акмолинской области в рамках развития продовольственного пояса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область, находящаяся в непосредственной близости с главным городом страны, бесперебойно обеспечивает продуктами питания не только жителей региона, но и столицы. Об этом проинформировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В рамках развития продовольственного пояса определена 300 – километровая зона, в которую вошли 17 районов области.

«С начала года поставлено 49 тысяч тонн молочных продуктов, 13 тысяч тонн мясных изделий, 110 млн штук пищевого яйца», - отметил руководитель региона.

Необходимо отметить, что в рамках развития Продовольственного пояса вокруг в этом году реализовано 6 крупных проектов, до конца года планируется реализация еще 44 проектов на 30 млрд тенге.

«Принимаемые меры помогли увеличить объем производства и как следствие – объемы поставок на рынки столицы», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Напомним, сейчас поставками животноводческой, птицеводческой и растениеводческой продукции занимаются 128 предприятий области, которые осуществляют поставку своей продукции в 5 торговых рынков, 29 торговых домов, 10 торговых центров в Нур-Султане.

Также крупные сельхозтоваропроизводители области, такие как ТОО «Cаpital Projects LTD», ТОО «Астана Агро Продукт», ПК «Ижевский», ТОО «Гормолзавод», ТОО «Агрофирма Родина», ТОО «Milk Project» и т.д. реализуют свою продукцию по ценам на 15-20% ниже рыночных в сети магазинов «AQMOL».

На сегодня ведется работа по расширению сети фирменных магазинов.

По итогам 2020 года реализовано более 290 тонн различной продукции на сумму 495 млн тенге.