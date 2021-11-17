50 полицейских сдали донорскую кровь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 50 патрульных полицейских приняли участие в донорской акции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, каждого добровольца осмотрели врачи областного Центра крови. Требования к донорам высокие, не каждого допускают к сдаче крови. Те, кто прошел медицинский осмотр, сдали по 450 миллилитров донорской крови.

«Каждая сданная доза крови — возможно, чья-то спасённая жизнь. Служба на страже правопорядка приучает чувствовать ответственность за происходящее вокруг. Наряду с поддержанием законности, защита жизни и здоровья людей входит в наши профессиональные обязанности. Поэтому сдача крови для меня и моих коллег является человеческим долгом», — сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Петропавловска Мурат Исмаилов.

В пресс-службе добавили, что сотрудники батальона патрульной полиции работают с последствиями дорожно-транспортных происшествий, на местах преступлений и ЧП, и лучше многих знают, какова настоящая цена донорской крови.

В Центре крови отметили, что в компонентах крови каждой группы ежедневно нуждаются больные. Медучреждение часто размещает на своей странице в социальных сетях информацию о потребности в той или иной группе крови. На сайте Центра есть «донорский» светофор, где указано, запасы какой крови снижаются.