09:47, 23 Март 2022 | GMT +6
50 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 243 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса, 50 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 243 человек (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них:
в стационарах находится 588 пациентов,
на амбулаторном уровне – 5 655 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 50 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 20 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 11 пациентов.
Ранее сообщалось , что в Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.