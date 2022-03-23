50 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 243 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса, 50 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 243 человек (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них:

в стационарах находится 588 пациентов,

на амбулаторном уровне – 5 655 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 50 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 20 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 11 пациентов.

Ранее сообщалось , что в Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



