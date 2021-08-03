50 новыми автобусами пополнится костанайский автобусный парк

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» планирует обновить автобусный парк Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, компанией планируется приобретение на условиях финансового лизинга 50-ти новых автобусов для их последующей передачи перевозчикам в аренду с последующим выкупом. Стоимость проекта ориентировочно составляет 2 млрд. тенге, инвестиции СПК «Тобол» - 400 млн. тенге»,- отмечается в сообщении СПК «Тобол».

Отмечается, что новые восьмиметровые автобусы будут рассчитаны на перевозку 56 пассажиров, количество сидячих мест – 25.

В настоящее время маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок города Костанай и его пригородных поселков включает в себя 34 маршрута, обслуживание маршрутов осуществляется 320 автобусами.

Городские и пригородные маршруты обслуживаются 4-мя частными предприятиями и 3-мя индивидуальными предпринимателями на договорной основе. При этом, износ большей части автобусов составляет 96%, срок эксплуатации превышает 15 лет.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Костанай, уже известно, на какие маршруты поставят новые автобусы.

«Новые автобусы планируется использовать на центральных маршрутах, таких как номер 18,13, 27, 5, 10. На каждом маршруте будет от 5 до 20 новых автобусов на линии, - сообщил главный специалист отдела Нурдаулет Бейсенов. —Закупом занимается СПК «Тобол», после чего они будут переданы в аренду с последующим выкупом местным автопредприятиям».