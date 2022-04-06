50 нарушений водителями автобусов выявлено за день в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за один день выявили более 50 нарушений ПДД, совершенных водителями маршрутных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В целях снижения аварийности на дорогах столицы, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта, на территории столицы с 6 апреля т.г. проводится ОПМ «Автобус».

С начала проведения ОПМ посредством камер видеонаблюдений выявлено более 50 нарушений Правил дорожного движения, совершенные водителями маршрутных автобусов. Координируется работа патрульных нарядов с направлением их на конечные остановки автобусов, для привлечения нарушителей к ответственности.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Быть предельно внимательными при движении вблизи школ и детских садов, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.