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    14:23, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    50 нарушений на дорогах за неделю выявили мобильные посты полиции в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ —В Павлодаре полиция поставила мобильные посты. Радары «Бинар» выявили десятки нарушений за семь дней на окраинах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю нарядами подразделений патрульной полиции Павлодара и Павлодарской области на данных участках автодороги с использованием радаров «Бинар» и путём скрытого наблюдения за дорожной безопасностью выявлено 38 водителей, нарушивших скоростной режим, - рассказал начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов. - Ещё трое водителей управляли автотранспортом в алкогольном опьянении, у десяти водителей и вовсе не имеется водительского удостоверения».

    Все водители, допустившие нарушения правил дорожного движения привлечены к ответственности.
    «Мобильные посты полиция выставила в ходе своей операции «Безопасная дорога» и для обеспечения дорожной безопасности, снижения дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с нарушением скоростного режима, со второго по шестнадцатое июня на участке дорог Павлодар-Кенжеколь и «Павлодар-аэропорт», - добавили в ведомстве.

    «Только с начала года полицейскими Павлодарской области за нарушения скоростного режима к административной ответственности привлечено более 20 тысяч водителей», — привели цифры в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Безопасность Павлодарская область
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