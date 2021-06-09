50 нарушений на дорогах за неделю выявили мобильные посты полиции в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ —В Павлодаре полиция поставила мобильные посты. Радары «Бинар» выявили десятки нарушений за семь дней на окраинах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю нарядами подразделений патрульной полиции Павлодара и Павлодарской области на данных участках автодороги с использованием радаров «Бинар» и путём скрытого наблюдения за дорожной безопасностью выявлено 38 водителей, нарушивших скоростной режим, - рассказал начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов. - Ещё трое водителей управляли автотранспортом в алкогольном опьянении, у десяти водителей и вовсе не имеется водительского удостоверения».

Все водители, допустившие нарушения правил дорожного движения привлечены к ответственности.

«Мобильные посты полиция выставила в ходе своей операции «Безопасная дорога» и для обеспечения дорожной безопасности, снижения дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с нарушением скоростного режима, со второго по шестнадцатое июня на участке дорог Павлодар-Кенжеколь и «Павлодар-аэропорт», - добавили в ведомстве.

«Только с начала года полицейскими Павлодарской области за нарушения скоростного режима к административной ответственности привлечено более 20 тысяч водителей», — привели цифры в ведомстве.