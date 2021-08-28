50% молодежи остается работать после «Молодежной практики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 50% молодежи остается на постоянном трудоустройстве после «Молодежной практики». Об этом в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

«Для молодежи работают такие программы как «Первое рабочее место», «Молодежная практика». Направлений очень много. Было бы желание, работа найдется. Многие иногда не хотят идти на данные виды работ. Допустим, та же молодежная практика. Заработная плата -73 тысячи тенге в месяц. Думают: все дорого, а оплата 73 тысячи тенге. Хотя программа была запущена, чтобы у молодого поколения был первичный опыт», - пояснил вице-министр труда.

По его словам, эта программа не ограничивается только данными средствами. Есть возможность дополнительного субсидирования заработной платы, как местными исполнительными органами, так и работодателями.

«На сегодня потребности молодых растут. Им тяжело работать на маленькую заработную плату. Но с чего-то надо начинать. Большой путь начинается с маленького шага. То есть, это как раз практика. Если молодежь в этих программах будет участвовать, это очень хорошо. Ежегодно более 27 тысяч человек проходят только молодежную практику, по которому государство возмещает заработную плату», - отметил спикер.

К слову, по «Молодежной практике» специалист работает полгода. По статистике по истечению этого срока 50% молодежи остается на этих местах на постоянном трудоустройстве, а 50% уходят.

Еще одна программа – «Первое рабочее место».

«Первое рабочее место» – это когда выпускник университета по своей специальности устраивается на работу в организацию. Местный исполнительный орган возмещает заработную плату на протяжении года. Планируется, что по истечению одного года он будет находиться в этом организации на постоянном трудоустройстве», - добавил Ержан Биржанов.