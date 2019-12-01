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вчера 23:58
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вчера 15:09
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вчера 13:00
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50 многодетных семей и дети-сироты получили новое жилье в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в День Первого Президента РК 50 многодетных семей и выпускники детских домов получили ключи от новых квартир из рук акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ».
«Я хочу поздравить вас с этим замечательным днем – С днем Первого Президента Республики Казахстан. На этот день мы смотрим с большой гордостью. Сегодня мы передаем вам ключи в этом замечательном новом микрорайоне. В нем созданы все удобства. Рядом с вашим домом будет находиться культурно-спортивный комплекс мирового уровня. Ваши дети получат замечательную возможность заниматься спортом и увлекаться новыми очень важными для себя жизненными увлечениями. Я поздравляю вас с новосельем и желаю вам всего доброго, счастья. Верьте в свою страну, верьте в себя и любите свою отчизну – Республику Казахстан! Безгранично уважайте нашего Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал во время торжественной церемонии аким ВКО Даниал Ахметов.
После торжественной церемонии глава области осмотрел новые квартиры и остался довольным качеством жилого объекта.
Ключи от нового жилья получила и многодетная мать Гульжахар Конуспаева. Женщина призналась, что 10 лет стояла в очереди на квартиру и до сих пор не может поверить, что ее мечта осуществилась.
«Свою радость не могу передать словами. Я очень рада, что моя семья будет жить в таком замечательном и теплом доме», - поделилась своей радостью мать шестерых детей Г. Конуспаева.
Отметим, что новое жилье многодетные семьи и выпускники детских домов получили в новом строящемся микрорайоне «Карагайлы». Здесь планируется возвести свыше 100 многоэтажных жилых домов.
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