50 многодетных семей и дети-сироты получили новое жилье в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в День Первого Президента РК 50 многодетных семей и выпускники детских домов получили ключи от новых квартир из рук акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ».

«Я хочу поздравить вас с этим замечательным днем – С днем Первого Президента Республики Казахстан. На этот день мы смотрим с большой гордостью. Сегодня мы передаем вам ключи в этом замечательном новом микрорайоне. В нем созданы все удобства. Рядом с вашим домом будет находиться культурно-спортивный комплекс мирового уровня. Ваши дети получат замечательную возможность заниматься спортом и увлекаться новыми очень важными для себя жизненными увлечениями. Я поздравляю вас с новосельем и желаю вам всего доброго, счастья. Верьте в свою страну, верьте в себя и любите свою отчизну – Республику Казахстан! Безгранично уважайте нашего Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал во время торжественной церемонии аким ВКО Даниал Ахметов.





После торжественной церемонии глава области осмотрел новые квартиры и остался довольным качеством жилого объекта.

Ключи от нового жилья получила и многодетная мать Гульжахар Конуспаева. Женщина призналась, что 10 лет стояла в очереди на квартиру и до сих пор не может поверить, что ее мечта осуществилась.

«Свою радость не могу передать словами. Я очень рада, что моя семья будет жить в таком замечательном и теплом доме», - поделилась своей радостью мать шестерых детей Г. Конуспаева.

Отметим, что новое жилье многодетные семьи и выпускники детских домов получили в новом строящемся микрорайоне «Карагайлы». Здесь планируется возвести свыше 100 многоэтажных жилых домов.























