50 млрд тенге дополнительно выделят на рабочие места по программе «Енбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о дополнительном выделение средств по программе занятости «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере занятости населения реализуется программа занятости «Енбек». По данной программе будут дополнительно выделены 50 млрд тенге и созданы 136 тысяч рабочих мест. В целом, по программе «Енбек» имеются все возможности для привлечения 600 тысяч человек в рамках мер обеспечения занятости», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании Правительства РК.

Он напомнил, что по поручению Президента, гражданам, потерявшим доход в связи с введением режима ЧП из Госфонда социального страхования определены выплаты в размере 42,5 тысяч тенге.

«Данные выплаты могут получить наемные работники, принудительно отправленные в отпуска без сохранения заработной платы, неформально работающие, самозанятые», - отметил министр.

«В этой связи, если количество претендующих на социальную выплату достигнет 3 млн, то общая сумма ежемесячной выплаты из Госфонда социального страхования составит 127,5 млрд тенге», - добавил Б. Нурымбетов.