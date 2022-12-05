50 лошадей погибли, провалившись под лед в СКО

5 Декабря 2022, 22:45

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Лошади пропали 27 ноября, но их туши обнаружили в озере Барчи только недавно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

2 декабря в отдел полиции Айыртауского района СКО поступило сообщение, что в табуне села Альжан выявлена недостача 50 лошадей. Лошади принадлежат жителям села Альжан. Животные пропали с вольного выпаса 27 ноября.

«В ходе розыска замерзшие туши пропавших лошадей обнаружили в озере Барчи. Предварительно установлено, что в отсутствии табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоем и погибли», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало. Полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ