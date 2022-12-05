НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

50 лошадей погибли, провалившись под лед в СКО

5 Декабря 2022, 22:45
50 лошадей погибли, провалившись под лед в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Лошади пропали 27 ноября, но их туши обнаружили в озере Барчи только недавно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

2 декабря в отдел полиции Айыртауского района СКО поступило сообщение, что в табуне села Альжан выявлена недостача 50 лошадей. Лошади принадлежат жителям села Альжан. Животные пропали с вольного выпаса 27 ноября.

«В ходе розыска замерзшие туши пропавших лошадей обнаружили в озере Барчи. Предварительно установлено, что в отсутствии табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоем и погибли», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало. Полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Теги:
Новости по теме
Более 10 голов КРС погибло из-за болезни в одной из зимовок Карагандинской области
Два встречных автомобиля врезались в табун лошадей в СКО
Грузовой поезд сбил восемь лошадей в ВКО
Читайте также
«Ауыл - ел бесігі»: 18,6 млрд тенге выделено на развитие сел в Жамбылской области
Спасатели помогли гражданину Узбекистана на трассе в Улытауской области
Пожилая женщина погибла в собственном доме в СКО
Легковушка провалилась под лед в ВКО: погибла женщина
Караганду накрыл смог
На внутриквартальных тепловых сетях тоже были незначительные повреждения – аким Экибастуза
Более 10 голов КРС погибло из-за болезни в одной из зимовок Карагандинской области
Более 7 млн тенге собрали карагандинские волонтеры для помощи экибастузцам
Новости партнеров
Популярное
1 Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции
2 Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
3 О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области
4 Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью
5 Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге

Лента новостей