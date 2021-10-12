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    17:02, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    50 литров дизтоплива на руки: информацию прокомментировали в Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как решается вопрос дефицита дизельного топлива в Актюбинской области, рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Была информация, что в Актюбинской области на руки водителям дизтопливо дают только 50 литров. Этого не хватает даже на 100 км. Как решается вопрос дефицита дизтоплива в Актюбинской области?», - прозвучал вопрос от журналиста.

    «Конкретно по импорту могу сказать, что только за семь дней октября в Актюбинскую область зашло 5 350 тонн дизельного топлива. При этом из России на конец сентября отгружено 6 тысяч тонн и по состоянию на 12 октября дополнительно было отгружено 2925 тонн в Актюбинскую область. Ситуация по регионам напряженная, но в некоторых из регионов отдельными заправками началась уже свободная продажа где-то по высокой цене, где-то по более низким ценам», - добавил Асет Магауов.

    Напомним, ранее была названа средняя цена на дизельное топливо в Казахстане.


    Теги:
    Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Регионы Казахстана Цены и тарифы Энергетика Актюбинская область
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