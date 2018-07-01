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50-летняя женщина в Семее упала с теплохода в Иртыш

31 Июля 2018 13:26 99
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50-летняя женщина в Семее упала с теплохода в Иртыш

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С теплохода «Шокан Уалиханов», который находился в районе аквапарка у подвесного моста в Семее, упала в Иртыш и утонула 50-летняя женщина. Её тело из воды подняли работники теплохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Причину падения выясняют полицейские. Наша служба на место происшествия не выезжала, - уточнили в пресс-службе департамента по ЧС региона. - ЧП произошло 26 июля. На погибшей была одежда. При каких обстоятельствах упала женщина, сейчас выясняет местная полиция Семея».

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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