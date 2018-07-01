50-летняя женщина в Семее упала с теплохода в Иртыш

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С теплохода «Шокан Уалиханов», который находился в районе аквапарка у подвесного моста в Семее, упала в Иртыш и утонула 50-летняя женщина. Её тело из воды подняли работники теплохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причину падения выясняют полицейские. Наша служба на место происшествия не выезжала, - уточнили в пресс-службе департамента по ЧС региона. - ЧП произошло 26 июля. На погибшей была одежда. При каких обстоятельствах упала женщина, сейчас выясняет местная полиция Семея».