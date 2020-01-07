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50-летняя женщина погибла в собственном доме в Петропавловске

7 Января 2020 03:29
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50-летняя женщина погибла в собственном доме в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Возгорание произошло в частном доме в микрорайоне Подгора. По прибытии пожарных наблюдались темные клубы дыма. Дверь была заперта, пришлось вскрывать. В доме пожарные обнаружили безжизненное тело 50-летней женщины.

«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Есть прогар потолочного перекрытия возле печи. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления. На месте работают дознаватели», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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