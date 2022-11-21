50-летняя женщина погибла в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в селе Каргалинское Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщает полиция, 19 ноября 48-летняя женщина на Toyota Camry двигалась по улице Сатпаева в селе Каргалинское. Не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги водитель допустила занос авто и выехала на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Ssang Yong.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка Toyota Camry от полученных травм скончалась на месте ДТП, второй пассажир 34-летняя женщина госпитализирована в отделение нейрохирургии АМЦ города Актобе.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ