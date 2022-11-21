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    14:49, 21 Ноябрь 2022 | GMT +6

    50-летняя женщина погибла в результате ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в селе Каргалинское Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как сообщает полиция, 19 ноября 48-летняя женщина на Toyota Camry двигалась по улице Сатпаева в селе Каргалинское. Не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги водитель допустила занос авто и выехала на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Ssang Yong.

    В результате ДТП 50-летняя пассажирка Toyota Camry от полученных травм скончалась на месте ДТП, второй пассажир 34-летняя женщина госпитализирована в отделение нейрохирургии АМЦ города Актобе.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Теги:
    Актюбинская область Происшествия ДТП Происшествия, ЧС
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