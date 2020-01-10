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50-летняя женщина обманывала детей и проникала в чужие квартиры в Нур-Султане

10 Января 2020 11:11
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50-летняя женщина обманывала детей и проникала в чужие квартиры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции задержана женщина, которая, обманывая детей, проникала в чужие квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

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8 января т.г. сотрудниками Департамента полиции г.Нур-Султан по подозрению в совершении квартирной кражи задержана ранее судимая 50-летняя жительница Павлодарской области.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемая ходила по домам, высматривая квартиры, где находились дети. Представляясь знакомой родителей, она просила открыть дверь, а затем, найдя предлог, заходила в квартиры, где совершала кражи ценных вещей. Добычей подозреваемой становились ювелирные изделия и денежные средства.

Женщина ранее неоднократно задерживалась за совершение аналогичных краж в разных городах республики. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Граждан, пострадавших от противоправных действий этой женщины, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-28; 71-60-69 либо «102».


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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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