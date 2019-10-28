50-летний юбилей отметила актюбинская школа юных летчиков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Около сотни выпускников школы юных лётчиков приехали из разных уголков СНГ поздравить с полувековым юбилеем родную школу, подарившую им путёвку в небо. Среди них - 2 Героя Российской Федерации – космонавт Юрий Лончаков и летчик-испытатель Вячеслав Крицкий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Школа юных лётчиков в Актобе успешно работает с 1969 года. Тогда, после легендарного полёта Юрия Гагарина в космос, подобные школы стали открываться по всей стране, увлекая детей авиацией и космонавтикой, но немногие из них действуют до сих пор.

В Военном институте Сил воздушной обороны воспитанники школы юных лётчиков изучают историю авиации, ее тактику, авиатехнику, аэродинамику, воздушную навигацию, авиационную метеорологию, радиотелеграфную азбуку, авиационную психологию, уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан, занимаются физической, строевой и огневой подготовкой.





Школа славится опытным преподавательским составом, среди преподавателей – Виктор Владимирович Сляктин, Олег Васильевич Коженков, Василий Васильевич Удод и другие. Во главу угла всех занятий положено военно-патриотическое воспитание, любовь к Родине, ее конституционная целостность и готовность встать на защиту своей страны.





Из 1400 выпускников школы не все связали свою жизнь с авиацией – среди выпускников ШЮЛ есть известные юристы, экономисты, бизнесмены, врачи, журналисты, но большая часть выпускников взлетела в небо. Среди них – Герой России космонавт Юрий Лончаков, Герой России лётчик-испытатель Вячеслав Крицкий, лётчик правительственного самолёта Максат Алтынбаев, командир эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны Талгат Тургамбаев и другие. Среди нынешних курсантов Военного института Сил воздушной обороны – более 20 выпускников актюбинской школы юных лётчиков, а 10 проходят обучение.





Главная задача школы юных лётчиков имени В. Пацаева – дать подросткам первоначальные знания по авиации, лётно-техническим дисциплинам, а главное – привить чувство патриотизма.

Основателем и бессменным руководителем школы юных лётчиков в течение 47 лет являлся Александр Курбанов. В 1916 году он сложил свои полномочия. Директором назначен полковник запаса Булат Абилкасымович Кайпанов, имеющий 16 лет педагогического стажа в Военном институте Сил воздушной обороны, а его заместителем по воспитательной части – полковник запаса Мухтар Кайратович Нурмухамедов. Опыт полковника Б. Кайпанова, прошедшего все должности от начальника лаборатории до начальника кафедры военного лётного института, помогает не только поддерживать школу на должном уровне, но и вносить новые, инновационные методы в программу обучения.







