50-летний юбилей отмечает военный госпиталь Cемея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее исполнилось 50 лет со дня образования военного госпиталя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

По случаю полувекового юбилея в гарнизонном доме офицеров состоялось торжественное мероприятие с участием медицинского персонала и ветеранов военно-медицинской службы.

«Прежде всего, это военное учреждение, этим и обуславливается трудность нашей профессии. Наряду с ежедневным лечебно-диагностическим процессом личный состав регулярно вырабатывает навыки действия в особых условиях. У нас имеется свое предназначение на военное время, поэтому очень часто проводим тренировки и учения», – сказал начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Дулат Курметов.

П о его словам, самый большой и ценный опыт приобретается во время обучения и изучения опыта зарубежных коллег, а также на различных международных военных учениях. Сегодня медицинскую помощь в многопрофильном военно-медицинском учреждении получают военнослужащие всего Семейского гарнизона. Первую медицинскую помощь оказывают также экстренным гражданским пациентам.

В госпитале трудятся порядка 70 сотрудников. Из них 6 врачей высшей категории, 7 – первой категории, 21 медсестра имеет высшую квалификационную категорию, 8 – первую. В госпитале продолжают трудиться и ветераны, на которых равняется молодое поколение. Среди них врач-реаниматолог высшей категории Мухтар Сагатов и заведующая кабинетом функциональной диагностики Айгуль Сапарбекова.

Отметим, что Семипалатинский военно-полевой госпиталь был основан 12 марта 1970 года, на основании директивы начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Первых пациентов он принял 25 сентября 1971 года в реконструированном здании бывшего педагогического училища.

За годы своей деятельности госпиталь вырос в многопрофильное лечебное учреждение, где выполняется весь диапазон диагностических и лечебных мероприятий, лучевая диагностика, функционируют терапевтическое, поликлиническое отделения, хирургия с отделением анестезиологии и реанимации. Здесь работает сплоченный и дружный коллектив специалистов, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.





Фото: Пресс-служба РК «Восток»