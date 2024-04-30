50-летний мотоциклист погиб в Акмолинской области

50-летний мотоциклист погиб в степи в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, трагедия произошла 27 апреля. В тот день в степи вблизи села Еркиншилик, не справившись с рулевым управлением, 50-летний мужчина допустил опрокидывание мотоцикла марки GS-200. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего было зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

- Больше всего мотоциклисты нарушают правила проезда перекрестков, несвоевременно подают сигналы поворота, совершают резкие маневры. Убедительно просим водителей соблюдать правила безопасности. При этом необходимо помнить про экипировку и мотошлем - это самое главное при управлении мототранспортом, - обратились стражи порядка к общественности.

Как добавили в ведомстве, сейчас в сельских населенных пунктах стало модным пасти скот на мотоциклах. Родители, игнорируя все предупреждения, покупают своим детям недорогой и в то же время опасный для жизни транспорт. Чаще всего мотоциклом обзаводятся сельские жители.