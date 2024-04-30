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    03:00, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    50-летний мотоциклист погиб в Акмолинской области

    мотоцикл
    Фото: pixabay.com

    50-летний мотоциклист погиб в степи в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, трагедия произошла 27 апреля. В тот день в степи вблизи села Еркиншилик, не справившись с рулевым управлением, 50-летний мужчина допустил опрокидывание мотоцикла марки GS-200. От полученных травм он скончался на месте.

    По факту произошедшего было зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    - Больше всего мотоциклисты нарушают правила проезда перекрестков, несвоевременно подают сигналы поворота, совершают резкие маневры. Убедительно просим водителей соблюдать правила безопасности. При этом необходимо помнить про экипировку и мотошлем - это самое главное при управлении мототранспортом, - обратились стражи порядка к общественности.

    Как добавили в ведомстве, сейчас в сельских населенных пунктах стало модным пасти скот на мотоциклах. Родители, игнорируя все предупреждения, покупают своим детям недорогой и в то же время опасный для жизни транспорт. Чаще всего мотоциклом обзаводятся сельские жители.

    Теги:
    ДТП Регионы Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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