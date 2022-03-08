50 лет в науке – единственная женщина-антрополог Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ведущий научный сотрудник Центра антропологии и этнологии центрального государственного музея РК Кулян Сихымбаева является единственной женщиной – специалистом в области одонтологии и дерматоглифики. Любимой работе она отдала полвека. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» антрополог рассказала о том, как пришла к этой нелегкой, но очень интересной профессии.

- Кулян Бекетаевна поздравляем Вас с международным женским Днем! Расскажите нашим читателям о себе.

- Я родилась 7 апреля 1952 года в селе Конур Капальского района Алматинской области. Получила высшее образование в Казахском педагогическом университете им. Абая, окончив естественно-географический факультет в 1977 году по специальности биолог, преподаватель биологии. В 1980-1982гг. проходила двухгодичную стажировку в Институте этнологии и антропологии РАН г. Москва, а в 1984 – 1986 гг. там же обучалась в аспирантуре по специальности антропология. В 1987 г. в том же Институте защитила кандидатскую диссертацию на тему «Антропологический состав населения Западного Казахстана по данным дерматоглифики и одонтологии». Есть сын. Он обучался в Ливерпульском Университете по молекулярной медицине PhD программе «Болашак».

- Как началась ваша трудовая деятельность. Почему вы выбрали эту профессию?

- Моя трудовая деятельность началась в Институте истории и этнологии в антропологической лаборатории. Люблю свою профессию, поэтому работаю, уже 50 лет по данной науке.

- Кто такой антрополог. Как им стать? Какие качества должны быть у него?

- Антропология – это биологическая дисциплина, занимающаяся биологией человека. Предметом антропологии являются вариации биологического типа человека во времени и пространстве. Для любой профессии необходимы преданность, любовь, внимательность, знания для изучения научных работ, какая она не была.

- Как нам известно, вы единственная женщина антрополог в Казахстане? Почему к этой профессии идут так мало?

- На территории Казахстана было проведено комплексное антропологическое исследование по всем разделам антропологии, это соматология – изучает морфологию лица, одонтология – изучает морфологию зубов, дерматоглифика изучает кожные узоры ладони и пальцев, серология изучает группу крови. Я специалист в области одонтологии и дерматоглифики. По этой части, да я одна, единственная женщина в Казахстане. Вы задали вопрос, почему к этой профессии идут так мало, потому что по этой области обучали только в МГУ им. Ломоносова на биологическом факультете. Кто интересовался антропологией поступали в этот университет, мы приезжие стажеры, аспиранты проходили курс обучения на кафедре антропологии при биологическом факультете.





- Какие интересные рабочие моменты можете вспомнить?

- Интересные рабочие моменты в основном бывают, когда обрабатываешь антропологические материалы, например при анализе оттиска зубов или отпечатков ладони, пальцев встречаются очень редкие образцы, признаки, хочется узнать еще больше.

- Расскажите об экспедициях в которых участвовали?

- Начиная с 1972 года я участвовала во всех антропологических экспедициях. Это все регионы Казахстана (север, восток, юг, запад). Во время экспедиции собирала одонтологические, дерматоглифические и серологические материалы с территории Казахстана и сопредельных территорий: Кыргызстана, Узбекистана, России, Монголии.

- Какие научные работы имеются у вас? Каких наград были удостоены?

- Являюсь соавторам трех монографий «Этническая одонтология Казахстана» (на русском языке) в издательстве «Наука» 1991г., «Казахи Алтая (историко-антропологическое исследование)» (на казахском языке) в издательстве «Фолиант» 2003г., «Этническая дерматоглифика казахов» (на русском языке) в издательстве «Атамура» 2007 г. В 1991 году стала лауреатом премии им. Ч.Ч. Валиханова за монографию «Этническая одонтология Казахстана».

- Расскажите о создании зала антропологии в Госмузее РК?

- В Центральном государственном музее 18 мая 2007 года впервые в Казахстане открылся музей антропологии, где показаны антропологические и археологические экспонаты, начиная от эволюции человечество до формирования антропологического типа современных казахов.

- Какие уникальные антропологические и археологические предметы хранятся там?

- Все экспонаты музея являются уникальными, среди них можно отметить диораму реконструкции богатейшего погребения царских особ из могильника Берель, Восточный Казахстан.

- Какими проектами вы сейчас занимаетесь?

- В данное время занимаюсь по теме «Этноодонтологические аспекты населения Казахстана» по палеоантропологическими материалами, которые имеются в фонде музея. В проектах не участвую.

- Благодарю за интервью!