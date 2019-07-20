50 лет назад человек впервые высадился на Луну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня мировая космонавтика отмечает знаменательный юбилей – 50 лет назад, 20 июля 1969 года состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Вместе с коллегой, астронавтом Баззом Олдрином они находились на поверхности Луны 2 часа 31 минуту и 40 секунд. Третий член экипажа - астронавт Майкл Коллинз оставался в модуле корабля. Общее время пребывания на Луне американских астронавтов составило 21 час 36 минут и 31 секунды. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, сбор и доставку на Землю лунных образцов. Стартовав 16 июля 1969 года, экипаж «Аполлон-11» 24 июля вернулся на Землю.





Всего полет на Луну совершили 12 американских астронавтов. Позже было проведено еще пять пилотируемых полетов кораблей «Аполлон» на Луну, во время которых на ней побывали еще 10 человек. Астронавты доставили на Землю несколько сотен килограммов образцов и провели на Луне ряд исследований: измерения теплового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра (потока частиц, приходящих от Солнца).

Согласно истории космонавтики, инициатива лунной экспедиции принадлежала президенту США Джону Кеннеди, который после триумфального полета в космос первого советского космонавта сделал заявление.

«Мы должны поставить перед собой великую цель: до конца этого десятилетия отправить человека на Луну и вернуть его обратно. Не потому, что это легко, а потому, что сложно. Только преодолевая трудности, нация укрепляет свой дух и становится великой», — сказал Кеннеди во время своего выступления 25 мая 1961 года, чуть больше чем через месяц после исторического полета Юрия Гагарина.

Этой знаменательной дате, о которой Нил Армстронг сказал : «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» сегодня посвящено множество публикаций.

Рассуждая о том, почему советские космонавты не полетели на Луну, эксперты говорят о том, что одной из основных причин стали проектные ошибки при разработке советского сверхтяжелого носителя Н-1, которая могла вывести на орбиту не более 80 тонн. Для того, чтобы на Луну сел аппарат весом в 15 тонн с двумя астронавтами, луноходом, необходимыми ресурсами и главное — имел запасы топлива, позволяющие без спешки выбрать безопасное место для посадки, нужен был носитель, выводящий на околоземную орбиту около 140 тонн. И американцы добились этого.

Про вопрос, ставший притчей во языцех, а «были ли вообще американцы на Луне?» главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», казахстанский журналист Нурлан Аселкан вспоминает о том, что ныне уже покойный астроном Александр Диденко рассказывал, как группа казахстанских специалистов, работающих в обсерватории Астрофизического института в Алматы, отслеживала сход кораблей Apollo с орбиты и их движение к Луне. Опубликованы данные о перехвате нашими приемными станциями телепередач с Луны. Недавно получили детальные снимки севших на лунную поверхность модулей, следов от колес луноходов.





Надо отметить, что эпоха же изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась в Советском Союзе еще в январе 1959 года, когда был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» – первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны.

Исследования Луны проводились серией советских АМС «Луна». Доставка на Землю лунного вещества, самоходный аппарат «Луноход-1», который за 10,5 месяцев прошел расстояние в 10 540 метров и передал большое количество панорам, отдельных фотографий поверхности Луны, лазерный луч, измеривший расстояние до Луны с точностью до долей метра – все это было итогом работ советских ученых и инженеров.





США с 1966 года по 1968 год вывели на орбиту вокруг Луны пять станций «Лунар-Орбитер» (Lunar Orbiter) и станцию «Эксплорер» (Explorer). Для посадки на Луну проводились в то же время запуски семи аппаратов «Сервейер» (Surveyor).

Программы освоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-х годов. Летать на естественный спутник Земли оказалось очень дорого, кроме того, было непонятно, зачем это нужно.

В начале XXI века в проведение лунных исследований с помощью искусственных лунных спутников включились Китай и Индия. В октябре 2007 года был запущен первый китайский лунный спутник «Чанъэ-1», который проработал на орбите Луны 16 месяцев и успешно прилунился в марте 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.

В рамках новой лунной программы Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) разрабатывает идею создания международной окололунной станции, с которой человек будет летать на лунную поверхность и обратно на многоразовых аппаратах. В проекте президентского бюджета для НАСА на 2020 год говорилось, что США надеются вновь осуществить высадку людей на Луну к 2028 году, но в марте 2019 года президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну «любыми средствами» в течение пяти лет. В программе строительство станции планируется начать в 2022 году, а посадка американцев на поверхность Луны должна состояться в 2024 году.





Ученые России, как и других стран, вновь возвратились к разработке и реализации проектов по исследованию и освоению Луны. Весной 2014 года была подготовлена концепция национальной программы освоения Луны до 2040 года и концепция долгосрочной программы освоения дальнего космоса до 2050 года, которой предусматривалось создание средств для полетов к Луне, окололунной орбитальной базы и базы на поверхности естественного спутника Земли.

Реализацию программы планировалось начать с отправки на Луну аппарата – «Луны-25» в 2019 году (миссия отложена на 2021 год). Первый полет российских космонавтов на орбиту естественного спутника предполагался в 2028 году, а высадка – в 2030 году. В начале 2015 года по экономическим причинам лунные планы были отложены на период после 2025 года.

Сейчас в России заново формируется собственная лунная программа. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа планируется на 2030 год. На 2029 год намечен облет спутника Земли, а после 2030 года – развертывание на Луне модулей для жизни и работы космонавтов.

Луна - неизбежный этап развития космонавтики, форпост в «дальний» космос, возвращение на Луну – это требование времени, считают специалисты, которые сегодня отмечают знаменательный день полувекового очного знакомства человечества с естественным спутником Земли.

…В 2012 году семья Нила Армстронга, который умер в возрасте 82 лет, обратилась к людям: «К тем, кто, возможно, спросит, как они могут отдать дань уважения Нилу, у нас есть простая просьба. Почтите пример служения, достижений и скромности, который он подал. А в следующий раз, когда погожим вечером вы выйдете на улицу и увидите Луну, улыбающуюся вам, подумайте о Ниле Армстронге и подмигните ему»...



