50 лет дипломатических отношений: Китай и Малайзия подписали десятки соглашений

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл во вторник в Куала-Лумпур. Он встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, и они подписали более десятка соглашений, включая продление пятилетней программы сотрудничества в различных отраслях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Это третий и последний этап поездки, в рамках которой Ли Цян уже посетил Новую Зеландию и Австралию.

Он встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в административном центре Путраджая в честь 50-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Были подписаны более десятка соглашений, включая продление пятилетней программы сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, производство, инфраструктура и финансовые услуги.

Китай также согласился разрешить импорт свежих дурианов из Малайзии после выполнения санитарных требований, добавляется в заявлении. Малайзия, один из крупнейших производителей этого фрукта, ранее могла поставлять его в Китай только в замороженном виде, при этом экспорт оценивался в $253 млн в 2023 году.

Две страны также пообещали пересмотреть соглашения о безвизовом режиме, срок действия которых истекает в ближайшие месяцы.

Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии с 2009 года, а министерство иностранных дел заявило, что общий объем торговли в 2023 году оценивался в $98,9 млрд.

Китай заявил, что готов изучить план по соединению железной дороги ECRL стоимостью $10 млрд с другими проектами железных дорог, поддерживаемыми Китаем, в Лаосе и Таиланде, что потенциально расширит инициативу «Пояс и путь» по региону Юго-Восточной Азии.

— Это лучше способствовало бы строительству новых международных торговых коридоров по суше и морю, улучшило бы региональную связь и углубило бы формирование сообщества АСЕАН, — сказал Ли Цян.

Два лидера также пообещали работать над заключением соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН, сообщил Синьхуа.