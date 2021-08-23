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50 килограммов серебра задержали на границе с Кыргызстаном

23 Августа 2021 11:10
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50 килограммов серебра задержали на границе с Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На границе Казахстана и Кыргызтана задержан контрабандный груз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы КНБ РК.

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Как собщили в ведомстве, 21 августа на автомобильном пункте пропуска «Қарасу» (Жамбылская область) пограничники в ходе досмотра салона автомобиля «Mercedes-Benz» под сиденьем обнаружили тайник, где были спрятаны серебряные изделия, завернутые в полиэтиленовые пакеты.

Общий вес брикетов составил 50 килограммов 516 граммов.

Предварительная оценочная стоимость изделий - 16 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Задержанный гражданин и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для дальнейших процессуальных действий.

Пограничная служба продолжает активные мероприятия по перекрытию каналов перемещения контрабандных грузов.


                


                                
            
		
                


                    

                        
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Гук Влада

                    
954-047

                                            
rusred@inform.kz

                                    

            


	
    





        

        

        
    

    


         

        
 

                
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