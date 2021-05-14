50 кг рыбы изъяли у браконьеров жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты незаконной вырубки деревьев и незаконной добычи рыбных ресурсов выявили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 15 апреля по 31 мая идет сезон икромета, в связи с этим на территории Жамбылской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест-2021». Целью мероприятий является профилактика и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализацией рыб и рыбных ресурсов, пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«За 27 дней мероприятий жамбылские полицейские выявили два уголовных преступления по факту незаконной рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, 154 административных правонарушения незаконной добычи рыбных ресурсов. В их числе - два факта нарушения права государственной собственности на недра, 35 - нарушений требований пользования животным миром и правил охоты, 119 - нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. В отношении 106 лиц наложены административные штрафы на общую сумму около двух миллионов тенге, из них взыскано больше 800 тысяч», – сообщил начальник УМПС департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.





За время проведения ОПМ «Нерест» полицейские изъяли у правонарушителей больше 50 кг рыбы, 550 метров сетей из синтетического моноволокна, шесть запрещенных предметов (самодельные остроги) и одну резиновую лодку.