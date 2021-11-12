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50 кг рыбы изъяли у браконьера в Атырауской области
12 Ноября 2021 18:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 50 кг рыбы изъяли у браконьера в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» 11 ноября около 08:50 часов сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области и инспекторы роты патрульной полиции на трассе Актобе-Астрахань установили автомобиль Lada Granta. При осмотре багажника было изъято около 50-60 кг осетровых рыб, расфасованных в 3 мешка.
В отношении 37-летнего водителя, жителя Исатайского района, проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК.
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