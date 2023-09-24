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    08:16, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    50 казахстанских медиков следят за здоровьем наших спортсменов на Азиаде

    сборная РК
    Фото: пресс-служба Министерства спорта и туризма РК

    Медики работают 24/7 и находятся в полной боевой готовности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

    Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев ознакомился с условиями, в которых живет сборная Казахстана.

    Казахстанским спортсменам предоставлены одноместные и двухместные номера в современной и комфортабельной гостинице.

    Ермек Маржикпаев побывал в столовой, в которой питаются наши атлеты. 

    сборная рк
    Фото: пресс-служба Министерства спорта и туризма РК

    Также министр встретился с медицинским штабом сборной. В Китай прибыли около 50 специалистов, пристально следящих за физическим состоянием спортсменов. В беседе с министром медики заявили, что работают 24/7 и находятся в полной боевой готовности.

    - Министерство проделало большую работу, чтобы команда Казахстана могла участвовать в этих соревнованиях в максимально комфортных условиях, а спортсмены и тренеры — в любое время рассчитывать на поддержку со стороны врачей и оперативного штаба. Разумеется, мы ожидаем, что наши усилия не пройдут даром, а дадут плоды в виде успешного выступления нашей сборной на Азиаде. Ждем начала соревнований, болеем за ребят и верим в их успех!, – заявил Е. Маржикпаев.

    Ранее сообщалось  о торжественной церемонии открытия XIX Летних Азиатских игр. Масштабное мероприятие состоялось на Центральном стадионе Олимпийских видов спорта, также известном как «Большой лотос», вмещающем 80 тысяч человек.

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