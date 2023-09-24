50 казахстанских медиков следят за здоровьем наших спортсменов на Азиаде

Медики работают 24/7 и находятся в полной боевой готовности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев ознакомился с условиями, в которых живет сборная Казахстана.

Казахстанским спортсменам предоставлены одноместные и двухместные номера в современной и комфортабельной гостинице.

Ермек Маржикпаев побывал в столовой, в которой питаются наши атлеты.

Фото: пресс-служба Министерства спорта и туризма РК

Также министр встретился с медицинским штабом сборной. В Китай прибыли около 50 специалистов, пристально следящих за физическим состоянием спортсменов. В беседе с министром медики заявили, что работают 24/7 и находятся в полной боевой готовности.

- Министерство проделало большую работу, чтобы команда Казахстана могла участвовать в этих соревнованиях в максимально комфортных условиях, а спортсмены и тренеры — в любое время рассчитывать на поддержку со стороны врачей и оперативного штаба. Разумеется, мы ожидаем, что наши усилия не пройдут даром, а дадут плоды в виде успешного выступления нашей сборной на Азиаде. Ждем начала соревнований, болеем за ребят и верим в их успех!, – заявил Е. Маржикпаев.

Ранее сообщалось о торжественной церемонии открытия XIX Летних Азиатских игр. Масштабное мероприятие состоялось на Центральном стадионе Олимпийских видов спорта, также известном как «Большой лотос», вмещающем 80 тысяч человек.