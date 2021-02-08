50 казахстанских компаний торгуют на «Alibaba» со статусом «Золотой поставщик»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков рассказал о работе по развитию электронной торговли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году НПП совместно с МТИ реализован проект «Школа интернет экспортеров». В результате в 2020 году на платформу «Alibaba» выведено 50 казахстанских компаний со статусом «Золотой поставщик», - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Он также напомнил, что в рамках проекта «Бастау Бизнес» разработана платформа fintech.atameken.co, предназначенная для специализированного обучения предпринимателей торговле на маркетплейсах.

«Создан собственный сервис bastaumarket.kz, на котором агрегируются заявки на обучение для продвижения на международной торговой площадке Etsy.com. Участникам предоставлена возможность получить поддержку в проведении маркетингового анализа, консультации по оформлению и продвижению товаров, обучении для самостоятельном использовании маркетплейса», - заключил спикер.