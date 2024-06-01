50 иностранцев задержано в мае за нарушение границы РК

Результаты деятельности Пограничной службы КНБ РК в мае 2024 года опубликовала пресс-служба ведомства, передает агентство Kazinform.

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 3 368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы – 50 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы – 59 иностранных граждан.

Предотвращено 1 739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 38 фактов, общий вес – 143 гр.;

оружия, боеприпасов – 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 шт. боеприпасов);

религиозной литературы – 32 факта (561 экз.);

ГСМ – 536 факта (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;

товаров народного потребления – 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге;

валюты – 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге.

Пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 8 ед.;

орудий браконьерского лова – 36,7 км сетей;

рыб осетровых видов – 75 шт. (703 кг);

рыб частиковых видов – 3 487 шт. (5 605 кг).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 279 млн тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.