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    13:35, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    50 иностранцев задержано в мае за нарушение границы РК

    пограничники
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Результаты деятельности Пограничной службы КНБ РК в мае 2024 года опубликовала пресс-служба ведомства, передает агентство Kazinform.

    В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами:

    • Задержано 3 368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

    за нарушение границы – 50 иностранных граждан;

    за попытку нарушения границы – 59 иностранных граждан.

    • Предотвращено 1 739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

    наркотических средств – 38 фактов, общий вес – 143 гр.;

    оружия, боеприпасов – 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 шт. боеприпасов);

    религиозной литературы – 32 факта (561 экз.);

    ГСМ – 536 факта (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;

    товаров народного потребления – 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге;

    валюты – 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге.

    • Пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

    плавательных средств – 8 ед.;

    орудий браконьерского лова – 36,7 км сетей;

    рыб осетровых видов – 75 шт. (703 кг);

    рыб частиковых видов – 3 487 шт. (5 605 кг).

    Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 279 млн тенге.

    Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

    Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.

    Теги:
    Браконьерство КНБ Пограничники Иностранцы Граница Задержания
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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