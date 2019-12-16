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50 граждан Узбекистана спасли на трассе актюбинские полицейские
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус с 50 гражданами Узбекистана спасли на трассе патрульные полицейские Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
15 декабря во время патрулирования на автодороге «Самара-Шымкент» сотрудники роты патрульной полиции Актюбинской области заметили стоявший на обочине автобус. Как оказалось, у автобуса сломалась задняя подвеска, требовались сварочные работы. В салоне находилось 54 человек, среди которых 50 граждан Республики Узбекистан, 4 граждан республики Таджикистан и два водителя. Рейсовый автобус ехал из российского города Пермь в Узбекистан. Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мёрзнуть в холодном салоне.
«Полицейские доставили пассажиров в ближайшую автозаправочную станцию, где имеется кафетерий. Всех пассажиров напоили горячим чаем. Затем полицейские нашли сварочный аппарат и помогли устранить неполадку. Однако через время на той же трассе автобус сломался снова в Иргизском районе. Полицейские передавали информацию друг другу об автобусе и снова пришли на помощь», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Полицейские совместно с сотрудниками ДЧС оказали помощь, доставили автобус с пассажирами в кемпинг. Затем помогли отремонтировать и сопроводили до границы с Кызылординской областью.
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