+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -6 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

50 граждан Узбекистана спасли на трассе актюбинские полицейские

16 Декабря 2019 13:16
Поделиться:
50 граждан Узбекистана спасли на трассе актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус с 50 гражданами Узбекистана спасли на трассе патрульные полицейские Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме

В День Независимости столичные автобусы будут ездить с сокращенным интервалом
Полицейские и водители «попуток» помогли пассажирам замерзшего автобуса Работа столичного общественного транспорта будет усилена 45 пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Жамбылской области

15 декабря во время патрулирования на автодороге «Самара-Шымкент» сотрудники роты патрульной полиции Актюбинской области заметили стоявший на обочине автобус. Как оказалось, у автобуса сломалась задняя подвеска, требовались сварочные работы. В салоне находилось 54 человек, среди которых 50 граждан Республики Узбекистан, 4 граждан республики Таджикистан и два водителя. Рейсовый автобус ехал из российского города Пермь в Узбекистан. Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мёрзнуть в холодном салоне.

«Полицейские доставили пассажиров в ближайшую автозаправочную станцию, где имеется кафетерий. Всех пассажиров напоили горячим чаем. Затем полицейские нашли сварочный аппарат и помогли устранить неполадку. Однако через время на той же трассе автобус сломался снова в Иргизском районе. Полицейские передавали информацию друг другу об автобусе и снова пришли на помощь», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Полицейские совместно с сотрудниками ДЧС оказали помощь, доставили автобус с пассажирами в кемпинг. Затем помогли отремонтировать и сопроводили до границы с Кызылординской областью.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Узбекистан, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив