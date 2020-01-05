50 граждан наказали за незаконную торговлю пиротехникой в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинскими полицейскими изъято 927 коробок несертифицированной пиротехнической продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Для выявления и пресечения фактов незаконного ввоза, хранения, реализации и использования гражданских пиротехнических изделий на территории области с 17 декабря 2019 года по 3 января текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

«За это время полицейскими проверено 195 рынков, 211 магазинов и других мест торговли по соблюдению физическими и юридическими лицами правил хранения, учета, использования и перевозки гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. В результате рейдов за нарушение ст. 196 КРКоАП «Незаконная торговля товарами и иными предметами» к административной ответственности привлечены 50 граждан, 20 из них - жители Кокшетау. Также изъято 927 коробок несертифицированной пиротехнической продукции, наложено штрафов на сумму 3 млн 345 тысяч тенге. В целом, в Акмолинской области чрезвычайных происшествий, связанных с ожогами и травматизмом, при использовании пиротехнических изделий не допущено», - добавили в ведомстве.



