+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

50 экодатчиков мониторят качество воздуха в столице

6 Февраля 2020 13:05
Поделиться:
50 экодатчиков мониторят качество воздуха в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 50 экодатчиков входят в состав проекта «Сергек». Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель акима города Нур-Султана Малика Бектурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 октября
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 октября Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 18 сентября Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 17 сентября

«Немногие знают, но в состав проекта «Сергек» в городе Нур-Султан входят 50 экодатчиков - самостоятельных приборов для измерения качества воздуха. Основной показатель, который они измеряют, - количество мелкодисперсных частиц в воздухе. Это такие мелкие частицы пыли, пыльцы, аэрозолей, сажи и других веществ в воздухе», - пояснила Малика Бектурова.

По ее словам, в столице данные собираются с 50 датчиков в разных районах города, которые также фиксируют температуру, влажность и уровень содержания углекислого газа. Они позволяют отслеживать состояние воздуха и зонировать источники загрязнений. Показания с датчиков поступают несколько раз в минуту.

Малика Бектурова отметила, что посмотреть данные с датчиков можно на сайте www.opendata.kz. В скором времени эта информация будет доступна и в приложении Smart Astana для удобства горожан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Цифровой Казахстан,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив