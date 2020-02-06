50 экодатчиков мониторят качество воздуха в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 50 экодатчиков входят в состав проекта «Сергек». Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель акима города Нур-Султана Малика Бектурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Немногие знают, но в состав проекта «Сергек» в городе Нур-Султан входят 50 экодатчиков - самостоятельных приборов для измерения качества воздуха. Основной показатель, который они измеряют, - количество мелкодисперсных частиц в воздухе. Это такие мелкие частицы пыли, пыльцы, аэрозолей, сажи и других веществ в воздухе», - пояснила Малика Бектурова.

По ее словам, в столице данные собираются с 50 датчиков в разных районах города, которые также фиксируют температуру, влажность и уровень содержания углекислого газа. Они позволяют отслеживать состояние воздуха и зонировать источники загрязнений. Показания с датчиков поступают несколько раз в минуту.

Малика Бектурова отметила, что посмотреть данные с датчиков можно на сайте www.opendata.kz. В скором времени эта информация будет доступна и в приложении Smart Astana для удобства горожан.