50 досудебных расследований по коррупции возбуждено в отношении актюбинских полицейских

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Наиболее подверженными проявлениям коррупции остаются сотрудники органов внутренних дел в Актюбинской области. О состоянии работы по профилактике правонарушений и противодействию коррупции говорили на заседании межведомственной комиссии в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По итогам 9 месяцев 2019 года антикоррупционной службой региона было зарегистрировано 99 преступлений, в том числе 49 из категории тяжких, 60 – коррупционных. Были выявлены 5 фактов систематической коррупции, 14фактов - незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.

К ответственности были привлечены 6 руководителей областного уровня, 5 – районного.

Как показывает анализ, сотрудники органов внутренних дел остаются наиболее подверженными проявлениям коррупции, в отношении них зарегистрировано 50 досудебных расследований, отметили на заседании.