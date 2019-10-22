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вчера 22:30
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вчера 19:14
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вчера 19:10
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вчера 17:51
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вчера 14:30
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50 досудебных расследований по коррупции возбуждено в отношении актюбинских полицейских
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Наиболее подверженными проявлениям коррупции остаются сотрудники органов внутренних дел в Актюбинской области. О состоянии работы по профилактике правонарушений и противодействию коррупции говорили на заседании межведомственной комиссии в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
По итогам 9 месяцев 2019 года антикоррупционной службой региона было зарегистрировано 99 преступлений, в том числе 49 из категории тяжких, 60 – коррупционных. Были выявлены 5 фактов систематической коррупции, 14фактов - незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.
К ответственности были привлечены 6 руководителей областного уровня, 5 – районного.
Как показывает анализ, сотрудники органов внутренних дел остаются наиболее подверженными проявлениям коррупции, в отношении них зарегистрировано 50 досудебных расследований, отметили на заседании.
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