50 детских оздоровительных центров построят в РК в ближайшие четыре года

По поручению Главы государства до 2027 года будут построены 50 детских оздоровительных центров и 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

В этом году дополнительным образованием охвачено более трех миллионов детей. Для этого действуют около двух тысяч внешкольных организаций, 380 видов кружков. Всего в стране функционируют более 218 детских оздоровительных центров.



За счет частных инвестиций в этом году в Астане открылся новый Дворец школьников. Такие современные центры введены в эксплуатацию в Алматы и Шымкенте, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.



Работа в этом направлении позволит детям с особыми потребностями и детям из малообеспеченных семей быстро адаптироваться к общественной среде и личностному развитию, отметили в ведомстве.