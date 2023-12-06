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    16:50, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    50 детских оздоровительных центров построят в РК в ближайшие четыре года

    детский лагерь
    Фото пресс-службы управления образования Акмолинской области

    По поручению Главы государства до 2027 года будут построены 50 детских оздоровительных центров и 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

    В этом году дополнительным образованием охвачено более трех миллионов детей. Для этого действуют около двух тысяч внешкольных организаций, 380 видов кружков. Всего в стране функционируют более 218 детских оздоровительных центров.

    За счет частных инвестиций в этом году в Астане открылся новый Дворец школьников. Такие современные центры введены в эксплуатацию в Алматы и Шымкенте, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

    Работа в этом направлении позволит детям с особыми потребностями и детям из малообеспеченных семей быстро адаптироваться к общественной среде и личностному развитию, отметили в ведомстве.

    Теги:
    Здравоохранение Минпросвещения РК Детсады Дети Образование Здоровье
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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