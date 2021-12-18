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50 детей родились в День Независимости в ВКО

18 Декабря 2021 13:30
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50 детей родились в День Независимости в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В День Независимости РК в Восточно-Казахстанской области родились 50 младенцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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16 декабря новорожденные появились на свет в Перинатальном центре города Семея, в Центре матери и ребенка в Усть-Каменогорске, в районных больницах городов Аягоз, Зайсан, Алтай, а также в Бородулихинской и Кокпектинской райбольницах.

«Я очень рада, что наш малыш решил родиться именно в День независимости. Этот праздник для нас всегда особенный, а сейчас еще и знаменательная дата — 30-летие. Для нашей большой семьи теперь этот день будет двойным праздником. Всех поздравляю с праздником и желаю мирного неба над головой», – пожелала одна из молодых мам.

Отметим, в области ежегодно условия для рожениц улучшаются, собственно, как и показатель рождаемости. Только с начала года в ВКО родились порядка 22 000 детей. В целом, прогнозируемая цифра на 2021 год стоит приблизительно в коридоре 22 800 малышей.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Демография  
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