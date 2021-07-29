50 человек за год получили травмы на производстве в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году травмы на производстве получили и временно утратили трудоспособность 50 человек, в том числе 10 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента Бюро национальной статистики, 78% пострадавших работали в частных предприятиях, 14% - в государственных, 8% - в организациях, находящихся в собственности других государств.

Треть тех, кто получил травмы на производстве, заняты в сельском и лесном хозяйстве, 18% - в обрабатывающей промышленности и по 10% - в строительстве и здравоохранении. Почти каждый третий пострадавший – неквалифицированный рабочий.

«Главными причинами несчастных случаев на производстве стали неосторожность пострадавшего и нарушение правил безопасности и охраны труда. По этим причинам пострадал 21 человек. Более 50% получивших травмы в возрасте от 30 до 45 лет», - проинформировали статистики.

В прошлом году выплаты по несчастным случаям на производстве составили 27 млн тенге. Из них более 18 млн тенге – единовременное пособие, около 9 млн тенге – по листку нетрудоспособности.