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50 человек продолжают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области

23 Февраля 2022 18:02
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50 человек продолжают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 50 человек продолжают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 12 человек. Из них пять случаев подтверждено в городе Атырау, три – на Тенгизском месторождении, три – в Жылыойском районе. У восьми пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у четырех человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 64 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 380 человек, в областной больнице N2 – три, в модульной больнице – 33 пациента, в районных инфекционных стационарах – 14. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.

Как ранее сообщалось, 36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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