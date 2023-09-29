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    16:30, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    50 человек погибли в результате взрыва в Пакистане

    50 человек погибли в результате взрыва в Пакистане
    Фото: pixabay.com.

    50 человек погибли, десятки получили ранения в результате нападения террориста-смертника в Пакистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Взрыв произошел возле мечети в юго-западной провинции Белуджистан в пятницу, где люди собрались, чтобы отпраздновать рождение пророка Мухаммеда.

    Власти Белуджистана объявили чрезвычайное положение. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

    Тем временем отдельный взрыв произошел в мечети недалеко от города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Число жертв в мечети в Хангу недалеко от Пешавара пока неизвестно, но полиция сообщает, что несколько человек могли оказаться под завалами после обрушения крыши.

    Мечеть в Хангу является частью полицейского комплекса, вмещающего от 40 до 50 человек, сообщили BBC в местной полиции.

    На кадрах с места происшествия в городе Мастунг в Белуджистане видно, как спасатели и местные жители спасают раненых.

    Начальник полиции Белуджистана Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв произошел в результате нападения террориста-смертника. Он добавил, что старший офицер полиции был убит при попытке остановить нападавшего.

    Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, является крупнейшей провинцией Пакистана и часто подвергается нападениям вооруженных боевиков, в том числе группировки «Техрик-и Талибан Пакистан» (ТТП) или пакистанского Талибана, а также группировки «Исламское государство».

    Однако ТТП отрицает свою причастность к пятничному взрыву, заявив в своем заявлении, что такое нападение противоречит ее политике.

    Ранее в этом месяце по меньшей мере одиннадцать человек, включая известного мусульманского лидера, получили ранения в результате взрыва в том же районе.

    В июле более 40 человек погибли в результате взрыва террориста-смертника на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва на собрании религиозной политической партии.

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    Татьяна Кудренок
    Автор
    Татьяна Кудренок
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