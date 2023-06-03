Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

50 человек погибли, 500 получили травмы в катастрофе на железной дороге в Индии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Июня 2023, 02:31
50 человек погибли, 500 получили травмы в катастрофе на железной дороге в Индии Фото: REUTERS

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 50 человек погибли и около 500 получили травмы разной тяжести в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша (бывшая Орисса) на востоке Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Судя по предварительным данным, скорый поезд «Шалимар-Коромандель» около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал поезд «Есвантпур-Хаора».

Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом.

К месту катастрофы прибыло около 50 машин скорой, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в Твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь, но что число жертв может еще возрасти.

Различные железнодорожные аварии в Индии случаются часто - по несколько сотен раз в год, однако на этот раз число жертв высоко.


ДТП   Индия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению