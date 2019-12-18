50 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в семейном общежитии произошел пожар в комнате на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в комнате загорелись домашние вещи и мебель.

«С помощью спасательных капюшонов спасены 10 человек. Из них двое детей. Эвакуировано 50 человек, в том числе 16 детей. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

В ликвидации пожара участвовали 26 человек личного состава и 9 единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения. Окончательная причина и ущерб устанавливаются.











