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50 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске

18 Декабря 2019 13:47
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50 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в семейном общежитии произошел пожар в комнате на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в комнате загорелись домашние вещи и мебель.

«С помощью спасательных капюшонов спасены 10 человек. Из них двое детей. Эвакуировано 50 человек, в том числе 16 детей. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

В ликвидации пожара участвовали 26 человек личного состава и 9 единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения. Окончательная причина и ущерб устанавливаются.




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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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