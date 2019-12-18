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50 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске
18 Декабря 2019 13:47
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в семейном общежитии произошел пожар в комнате на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПри пожаре в общежитии в центре Алматы погиб человек Пожар произошел в столичном «Хан Шатыре» Пожар в Петропавловске: 11 человек эвакуированы, один погиб
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в комнате загорелись домашние вещи и мебель.
«С помощью спасательных капюшонов спасены 10 человек. Из них двое детей. Эвакуировано 50 человек, в том числе 16 детей. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.
В ликвидации пожара участвовали 26 человек личного состава и 9 единиц техники.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения. Окончательная причина и ущерб устанавливаются.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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