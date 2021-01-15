50% бюджета направят на развитие соцсферы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Бюджет Северо-Казахстанской области на 2021 год утвердили на уровне 393 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов заявил, что бюджет этого года тоже будет социально-ориентированным.

«Областной бюджет на 2021 год, по сравнению 2020 годом, увеличен на 26%, или на 69 млрд тенге. В сравнении с прошлым годом увеличены расходы на образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт. Направив более 50% бюджета на соцсферу, мы сохранили курс социально-ориентированного бюджета», - сказал аким области.

В прошлом году бюджет области составлял 324 млрд тенге. Это был период рекордного увеличения бюджета на 32%. По словам К. Аксакалова, регион, несмотря на непростую ситуацию, сохранил рост по основным направлениям. Некоторые показатели даже превысили средние по стране.

«На протяжении всего года мы были буквально в роли эквилибриста на канате, лавируя между жестким карантином и развитием экономики. В итоге в сельском хозяйстве рост составил 1%, в промышленности - 4,8%, инвестиции - 20,5%, строительстве - 11,2%, вводе жилья - 22,4%. Мы смогли создать более 13 тысяч новых рабочих мест, из которых 90% - постоянные. Наряду с экономическим развитием, достигнута и финансовая стабильность. Рост налоговых поступлений обеспечен на 34%. При этом собственные доходы в местный бюджет выросли более чем на 22% - до 58 млрд тенге. Отчисления в пенсионный фонд увеличились на 44%», - сообщил К. Аксакалов.



