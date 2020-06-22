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вчера 22:30
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50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова загруженность больниц в городе Нур-Султане для больных коронавирусом, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, предает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, всего в столице зарегистрировано 3 348 случаев КВИ, только за прошедшую неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 587.
«Это на 21% больше, чем за предыдущую неделю, то есть ежедневный прирост составил 3%. В стационарах находятся 2 610 пациентов. В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение в три раза», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.
Из находящихся в стационарах 92% с пневмониями, осложнёнными коронавирусной инфекцией.
«У 129 пациентов, находящихся в стационарах, состояние стабильно тяжёлое, 50 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», - пояснила Сауле Кисикова.
Вместе с тем было отмечено, что за прошедшую неделю количество мест в стационарах для больных КВИ увеличили на 800 коек.
Напомним, за прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 103 больных (с симптомами) коронавирусной инфекцией (3,2%).
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