50 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 86 017 человек (–84 406+ и 1 611 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 7 388 пациентов, на амбулаторном уровне –78 629 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 83 пациента, на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.