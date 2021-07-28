50 беременных женщин с КВИ лечатся в стационаре ЦИЗ Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пример того, как вакцина защищает от КВИ, привел на брифинге главный врач Кокшетауской городской многопрофильной больницы, Центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Ерлан Аяганов, 95% коллектива которого привились еще в апреле «Спутником V». С мая по сегодняшний день среди медработников больницы не было ни одного заболевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Модульный стационар ЦИЗ был развернут на 200 коек, из них 20 – реанимационных. Но с учетом нехватки реанимационных коек дополнительно было развернуто еще 20. На сегодня у нас 40 реанимационных коек. За первое полугодие 2021 года в приемный покой ЦИЗа обратились 5854 человек, из которых госпитализировано 2822 пациента, это около 50%. Амбулаторно отпущено более трех тысяч пациентов. Среди обратившихся 311 беременных, что составило 12%. У нас пролечено 63 новорожденных, а всего в стационаре за этот период пролечилось 2580 человек. Через реанимацию прошло 436 пациентов», - отметил на брифинге Ерлан Аяганов.

По сравнению с другими месяцами текущего года в июле количество обращений пациентов увеличилось на 30%, что свидетельствует о росте заболеваемости. В текущем месяце обратившихся в ЦИЗ было 1375, из них госпитализировано 423 человека – 31%. Через реанимацию пролечено 57 пациентов.

«На сегодня в инфекционном стационаре получают лечение 209 пациентов, среди которых 26 - в реанимации. Сейчас идет очень высокий контагиозный период для вируса. Он стал очень агрессивный, лечению поддается тяжело», - добавил главврач больницы.

При этом контингент заболевших омолодился.

«На прошлой неделе в СКО уже зарегистрирован один летальный случай среди детей. Ребенку всего 14 месяцев. То есть контингент заболевших помолодел. Очень много у нас молодых пациентов. Процент поражения легких у всех более 40-50%. Лечатся они очень тяжело. Много и возрастных пациентов – они тоже тяжело поддаются лечению. Сейчас в нашем стационаре лечатся 50 беременных. Теперь они поняли, что вирус есть. Это молодые девчата, но они тоже очень тяжело поддаются лечению», - пояснил Е. Аяганов.

По словам спикера, в коллективе городской больницы «Спутником V» вакцинировано 95% медперсонала - из 385 сотрудников 360.

«Вакцинация - это сейчас единственный метод борьбы с КВИ. Мы на себе, на своем коллективе увидели, что вакцина работает. Все привились в апреле, и с мая по сегодняшний день среди наших медработников не было заболевших. Это очень положительная динамика. Я всем рекомендую пройти вакцинацию. Моя семья - я сам, мои родители и мои близкие - вакцинировались. Моему сыну исполнилось 18 лет, и я его вакцинировал. Это моя семья, и я переживаю за них», - пояснил Е. Аяганов.

Спикер сравнил Китай и Казахстан. В соседней полуторамиллионной стране нет проблем с вакцинацией, поэтому сейчас у них снят карантин и все работает.

«А у нас как? Государство предоставляет бесплатно вакцину, есть несколько видов. Но наши люди не хотят идти вакцинироваться, при этом хотят дальше продолжать свой образ жизни, который был до КВИ. И никто не может понять, что вакцинация в этом поможет. И пока мы не вакцинируемся, у нас однозначно этого не будет. Вирус так и будет циркулировать», - резюмировал спикер.

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