50 акмолинцев стали жертвами клещей с начала сезона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 50 акмолинцев обратились в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей с начала сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области

С начала сезона в Акмолинской области зарегистрировано 50 случаев присасывания клещей, в том числе 14 случаев среди детей.

«За прошедшую неделю в медицинские организации обратились 42 человека, в том числе 11 детей. Контакты с клещами происходили в окрестностях Сандыктауского, Зерендинского и Бурабайского районов, а также города Кокшетау», - отметили в ведомстве.

По словам эпидемиологов, Сандыктауский район в Акмолинской области является природным очагом клещевых инфекций. В прошлом году в этом районе было зарегистрировано три случая клещевого энцефалита. В Бурабайском районе было зарегистрировано два случая клещевого энцефалита и один случай клещевого боррелиоза.

«Сезон клещей длится с апреля по сентябрь. Вопреки стереотипам, клещи обитают не только в лесу, но и городских парках и скверах – везде, где есть трава», - добавили в ведомстве.

Санврачи напомнили также простые правила защиты от клещей. Нужно надевать одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор, использовать специальные репелленты, во время прогулок в лесу или парке осматривать себя и других членов семьи каждые 15-20 минут.

«Если вы обнаружили на себе клеща, необходимо его аккуратно удалить. Важно сохранить целостность – не раздавить и не разорвать клеща. После того как вы извлекли клеща, отнесите его в лабораторию на исследование. В зависимости от возбудителя инфекции инкубационный период после укуса клеща-переносчика может достигать от одной до трех недель. Помните, что никакие клинические проявления не позволят человеку заподозрить развитие заболевания. Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки после удаления клеща исследовать его на наличие или отсутствие возбудителей и принять решение о необходимости экстренного профилактического лечения», - добавили в ведомстве.